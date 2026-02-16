Localizan encobijado en predio baldío al suroriente de la capital

La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en un predio baldío del suroriente de la ciudad, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

El hallazgo se registró en las inmediaciones de la colonia Jardines del Oriente, cerca de la tienda Alsuper situada sobre la avenida Equus. De acuerdo con los reportes preliminares, el cadáver se encontraba envuelto en una sábana blanca y atado con una soga a la altura del cuello, la cintura y los pies.

Fueron trabajadores del sector quienes, al iniciar su jornada laboral, detectaron un bulto sospechoso entre la maleza del terreno. Al aproximarse, confirmaron que se trataba de un cuerpo humano, por lo que notificaron de inmediato al sistema de emergencias 911.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio, donde procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado inició las primeras investigaciones.

Peritos en criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que el Servicio Médico Forense efectuó el traslado del cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer la causa oficial de muerte.