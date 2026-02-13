Capacitan Bomberos a grupos de senderistas para actuar ante emergencias

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos realizaron la primera capacitación del año a grupos de senderistas como parte de las acciones para fortalecer la prevención y la respuesta oportuna ante accidentes.

Las y los participantes recibieron instrucción teórica y práctica sobre primeros auxilios prehospitalarios, protocolos de actuación ante caídas, deshidratación o extravío, así como recomendaciones para realizar actividades de senderismo de forma segura y responsable.

Instructores de la Academia de Bomberos, encargados del adiestramiento, destacaron la importancia de que quienes practican este tipo de actividades recreativas cuenten con conocimientos básicos que les permitan proteger su integridad y apoyar a otras personas mientras arriban los cuerpos de emergencia, reduciendo así riesgos mayores.

Por su parte los asistentes se manifestaron agradecidos porque se les de ese tipo de preparación, ya que consideran que es de vital importancia que cuenten con los conocimientos para actuar ante cualquier eventualidad.

Para los grupos de senderistas que estén interesados en futuras capacitaciones pueden solicitar mayor información al número 072 extensión 4617 en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) y puedan prepararse para visitar las áreas naturales del municipio de manera segura.