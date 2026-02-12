Niños están muriendo de sarampión por la criminal falta de vacunas: Francisco Sánchez.

Denunciamos desde hace años que la secta de Morena dejó de vacunar a los niños, porque los niños no votan y hoy a esos niños a quienes se le negaron las vacunas están muriendo por el sarampión. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al advertir la urgencia de proteger la vida de la niñez en el país.

“Hoy los niños que lamentablemente están falleciendo por el sarampión son menores a seis años, es decir, que tuvieron la desgracia de nacer cuando la secta de Morena ya gobernaba y desgraciadamente no se les vacunó”, señaló.

Francisco Sánchez indicó que en lugar de estar regalando el dinero de los mexicanos a la dictadura cubana, el gobierno debe destinar esos recursos inmediatamente a la compra y aplicación de vacunas para acabar con esta enfermedad que estaba erradicada.

El legislador chihuahuense remarcó que esta crisis sanitaria es responsabilidad directa de quienes destrozaron el sistema de salud y acabaron con el programa de vacunación que había permitido erradicar enfermedades del siglo pasado.

“Los niños deben ser primero, nuestros hijos deben ser primero. Nada más urgente que cuidar la vida de nuestros hijos”, declaró.