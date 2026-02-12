Maru Campos participa en la presentación como estado invitado a la Feria Nacional de San Marcos.

En la Ciudad de México, la gobernadora Maru Campos participó en la presentación oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2026, la más importante de Latinoamérica y en la que Chihuahua, fungirá como estado invitado especial.

El acto se desarrolló en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde la mandataria estatal agradeció a su homóloga de Aguascalientes, Tere Jiménez y al Patronato de la Feria, por la oportunidad que representa que la entidad que encabeza, forme parte de la edición 198 de la festividad.

Afirmó que es un honor que Chihuahua comparta su identidad con las y los visitantes de esta fiesta, en la que estará presente con su tradicional rodeo, su gastronomía y sus bebidas como el sotol y el vino, con la promoción de sus destinos turísticos y con diferentes expresiones artísticas.

Recordó que Chihuahua y Aguascalientes han estado unidos desde hace siglos, cuando el norte de la Nueva España estuvo conectado por la Ruta de la Plata, y hoy, la historia los reúne de nuevo para recordar esa la identidad, que han construido de la mano.

Maru Campos subrayó que, sobre todo, ambos estados se manejan con una convicción auténticamente humanista, que cree en la dignidad y que hoy resiste con fortaleza ante los obstáculos actuales.

Expresó que aunque el mundo insiste en dividir, lo importante es enfocarse en lo que hace hermanas a las distintas sociedades, por lo que celebró a la comunidad autónoma de Madrid por ser también invitada de honor, a la par de Chihuahua.

“El amor entre hermanos es lo que funda a la comunidad, el reconocimiento del otro como parte de uno mismo. Mientras sigamos mirándonos como hermanos, México seguirá siendo hogar, camino y esperanza”, enfatizó.

La gobernadora de Aguascalientes agradeció a Maru Campos por su acompañamiento en este camino de lucha por sus respectivas entidades, con la meta en común de que las cosas salgan bien para todas y todos.

“La Feria Nacional de San Marcos los invita a caminar sus calles, disfrutar sus colores y ser parte viva de una tradición que cumple 198 años de historia; crucemos continentes con Madrid y compartamos el espíritu de Chihuahua, que abre caminos de progreso en el norte”, externó.

Afirmó además que durante todos los días que abarca la celebración, la gente podrá disfrutar de los eventos en un clima de alegría y paz social.

Las actividades se llevarán a cabo en Aguascalientes del 18 de abril al 10 de mayo, donde además de eventos deportivos y culturales, se tendrán las presentaciones musicales de Goo Goo Dolls, J. Balvin, Andrea Bocelli, Conjunto Primavera, Kany García, Foreigner, Grupo Frontera, David Guetta, Paulo Londra y Empire of the Sun, entre otros artistas.

A la presentación asistió también Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno Federal, así como autoridades nacionales, y de los estados de Chihuahua y de Aguascalientes.