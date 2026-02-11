Retira Municipio 12 de toneladas de basura en arroyos en lo que va de febrero

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja de forma permanente en la limpieza de arroyos canalizados en diversas partes de la ciudad, y tan solo en los primeros días de febrero, se han retirado 12 toneladas de basura en un área aproximada de 32 mil metros cuadrados.

Dichos trabajos se han realizado en espacios ubicados en colonias como Granjas, Saucito, Lomas Karike, Universidad, Lealtad, Santa Rosa, Cerro de la Cruz, el interior del parque El Platanito, entre otros.

Lo anterior, con cuadrilla manuales que se encargan de retirar la basura, escombro y tiliches que se llegan a acumular en estos espacios donde la maquinaria pesada no puede ingresar con facilidad.

Estos trabajos se realizan de forma periódica y son solo una muestra de las acciones que a diario lleva a cabo el Gobierno Municipal por mantener en buenas condiciones las calles, avenidas y espacios públicos en general de la ciudad.