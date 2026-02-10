¡Locura por los Seahawks! Sam Darnold y el MVP Walker paralizan Disneyland con su visita.

Publimetro

Por Edson Hernández

Los héroes de Seattle lideraron el tradicional desfile en Main Street tras su histórica victoria sobre los Patriots.

Tras la contundente victoria de los Seattle Seahawks por 29-13 sobre los New England Patriots en el Levi’s Stadium, las dos figuras más brillantes del encuentro, Sam Darnold y Kenneth Walker III, aterrizaron en Anaheim, California, para protagonizar el desfile triunfal en Disneyland Resort.

Bajo un sol radiante y enmarcado en las celebraciones del 70º aniversario del parque, el mariscal de campo y el corredor estrella recorrieron Main Street, U.S.A. a bordo de un carro alegórico, rodeados de una marea de aficionados “12s” que no dejaron de corear el nombre de sus ídolos.

Para Darnold, este momento representa la culminación de la redención más grande de la liga; el QB, que creció a pocos kilómetros del parque en San Clemente, regresó a su hogar no solo como un veterano respetado, sino como el líder que devolvió el Trofeo Vince Lombardi a Seattle.

Acompañado de Kenneth Walker III, el MVP del Super Bowl LX, no podía borrar la sonrisa de su rostro y quien despedazó a la defensa de los Patriots con 135 yardas terrestres, hizo historia al convertirse en el primer corredor en casi tres décadas en llevarse el galardón al Jugador Más Valioso de la final.

“Gritar la frase ‘I’m going to Disneyland’ fue un sueño, pero estar aquí con Mickey Mouse y toda esta gente es algo que no puedo explicar”, comentó el MVP mientras firmaba autógrafos.

Seahawks (Cortesia)

La celebración en el parque temático es el cierre tradicional para una temporada de ensueño. Mientras los Seahawks consolidan su segundo anillo de campeonato, el impacto mediático de ver a sus estrellas rodeadas de personajes icónicos de Disney generó una explosión de tráfico en redes sociales.

Ver a Sam Darnold levantar el trofeo junto a Mickey Mouse en el Castillo de la Bella Durmiente es la imagen que sella su transformación de un “eterno prospecto” a un mariscal de campo de élite, capaz de soportar la presión de los escenarios más hostiles.

Por otro lado, la presencia de Kenneth Walker III como MVP subraya el regreso triunfal del juego terrestre a la vanguardia de la NFL, demostrando que la potencia y el instinto siguen siendo las llaves maestras para abrir las puertas del éxito.