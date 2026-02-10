Inaugura Gobierno Municipal Tercer Florece En Parajes De San Juan.

Una estrategia para prevenir, detectar y atender de manera integral la violencia en las mujeres, niñas y niños fue como la Presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, describió la apertura del centro Florece Parajes de San Juan.



Este espacio se integra a las acciones que impulsan el DIF Municipal, el Instituto Municipal de las Mujeres y la SSPM, en los centros ubicados en Riberas del Bravo, en la colonia 16 de Septiembre y el CEMATH, donde se trabaja con hombres que ejercen conductas violentas.



Acompañada del Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, Rubí Enríquez destacó que esta inauguración es una muestra del compromiso real con las familias juarenses, al traducir la palabra en acciones que generan un impacto directo en la comunidad.



“Aquí no nos quedamos en discursos, sino que nos quedamos en hechos concretos para apoyar a quienes más lo necesitan”, señaló.



La creación de este centro fue posible gracias al programa de Regeneración Comunitaria del INFONAVIT y a la colaboración de la empresa IRKON, con una inversión de 14 millones de pesos.



Por su parte, el Alcalde reconoció la labor de IRKON, subrayando su compromiso social al recordar la entrega previa del CAI Senderos del Sol, un espacio que brinda cuidado a niñas y niños mientras sus madres y padres desempeñan sus actividades laborales.



“Hay que reconocer cuando una empresa no solamente cumple, sino que lo hace con amor, con cariño, con empatía y solidaridad con la comunidad”, expresó.



Florece Parajes de San Juan contará con atención psicológica, orientación jurídica, trabajo social y áreas destinadas a actividades comunitarias que promueven el autocuidado y la prevención.



Durante el evento estuvieron presentes Lucía Chavira, Directora General del DIF; Liliana Barraza, Coordinadora de los CAP; Bertha González Corona, representante vecinal de la colonia Parajes de San Juan; Claudia Morales, Directora de Desarrollo Urbano; así como Yair Gutiérrez, representante de la empresa IRKON.

