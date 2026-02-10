Enero destruye más de 8,100 empleos y borra 5,800 patrones registrados ante el IMSS.

Expansión Digital

La cuesta de enero pegó con fuerza a las familias mexicanas y su bolsillo, ya que, por un lado la inflación se aceleró a 3.79% a tasa anual y, por el otro, se registró una pérdida de 8,104 empleos que estaban dados de alta ante el Seguro Social. Además también se redujo el número de patrones registrados ante la entidad, señalan cifras oficiales divulgadas este lunes. A estos datos se le suma que el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró el año pasado su peor desempeño desde el desplome que provocó en 2020 la pandemia de covid, al tener un avance de 0.7% en cifras preliminares del Inegi.

Enero negro para el empleo formal el México

‘(En el primer mes del año) se registró una variación mensual negativa de 8,104 puestos de trabajo, equivalente a una tasa mensual de 0.04% explicada principalmente por el ajuste observado en el empleo asociado a las plataformas digitales’, dijo el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en un comunicado. En 2025, el empleo con seguridad social estuvo fuertemente influido por la reforma de plataformas digitales. Al cierre de enero, registraron 1.349 millones de personas beneficiadas con la reforma de plataformas digitales, de las cuales 139,000 superaron el umbral del ingreso neto mensual inscritos a 16 plataformas digitales registradas, convirtiéndose en puestos de trabajo. Sin embargo, el IMSS no detalla de cuánto fue esta cifra.

Pero mejora el ingreso

Pese al deterioro del mercado laboral, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó los 662.8 pesos, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro. Esta cifra representa un aumento nominal de 7.3%, por lo que debe se le debe restar la inflación para poder dimensionar de mejor manera el beneficio.

El IMSS añadió que al 31 de enero tenía inscritos 1.023 millones de registros patronales, con una variación mensual negativa de 5,842, correspondiente a una tasa de 0.6%. En su comparación porcentual anual la variación es negativa de 2.5%, debido a la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas, según el instituto.

Economía débil

La expansión anual del PIB de México, la segunda economía de América Latina después de la de Brasil, fue de apenas 0.7% en 2025. Este constituye el peor resultado desde la contracción de 8.5% que anotó en 2020, según datos del Inegi. En 2024, la economía mexicana creció 1.2%. El débil desempeño del año pasado coincidió con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien encabezó una ofensiva proteccionista mundial al imponer aranceles a las exportaciones de numerosos países. México, que envía a Estados Unidos más del 80% de sus exportaciones, resulta particularmente vulnerable a las políticas comerciales de Trump, lo que ha generado incertidumbre en sectores empresariales y en el clima de negocios en general. El crecimiento anual estuvo encabezado por las actividades primarias, que abarcan sectores como la pesca, la agricultura y la ganadería, que crecieron 3.7%.