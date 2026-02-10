Apertura Municipio maestría en Neuropsicología Educativa en la Universidad de las Mujeres.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a las mujeres del estado a inscribirse en la maestría en Neuropsicología Educativa, que forma parte de la oferta académica de la Universidad de las Mujeres, con becas en licenciaturas y maestrías, como una oportunidad para responder a los nuevos retos del ámbito educativo desde una perspectiva científica e innovadora.

Esta maestría profundiza en contenidos que abarcan desde las bases científicas de las neurociencias y el desarrollo del aprendizaje, hasta el uso de técnicas especializadas para la detección temprana de necesidades educativas especiales. El programa prepara a las alumnas para aplicar estrategias de intervención en casos de dificultades de lectura, trastornos motores, problemas neurolingüísticos y otros desafíos del aprendizaje, permitiéndoles diseñar planes personalizados de intervención que favorezcan el desarrollo cognitivo y mejoren la calidad de vida de las personas a largo plazo.

El plan de estudios se desarrolla bajo una modalidad 100% en línea, utilizando una metodología innovadora que facilita la asimilación progresiva de los contenidos mediante materiales actualizados, casos prácticos y recursos basados en evidencia científica. Las estudiantes pueden acceder al campus virtual desde cualquier lugar, lo que permite compatibilizar los estudios con otras responsabilidades personales y laborales.

Con esta oferta académica, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar la profesionalización de las mujeres, brindándoles herramientas para incidir positivamente en el ámbito educativo, fortalecer su autonomía económica y contribuir a la transformación social desde el conocimiento.

Para más información e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse al 072 extensión 2620, al (614) 539 04 08, o escribir al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx