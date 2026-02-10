Brigada de Rescate Animal del Municipio atiende denuncias y protege a los animalitos en Chihuahua capital.

HEl Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa que la Brigada de Rescate Animal brinda atención y seguimiento a las denuncias ciudadanas relacionadas con omisión de cuidados, maltrato, abandono y animales en situación de riesgo, como un servicio directo para la protección de los animalitos y el acompañamiento a la ciudadanía.

El proceso inicia con la denuncia ciudadana y continúa con una visita de inspección, donde personal especializado, siempre acompañado por un médico veterinario, revisa las condiciones de vida y de salud del animalito, como su estado corporal, acceso a agua y alimento, vacunas, protección contra el clima y la higiene de su espacio.

Cuando existe omisión de cuidados, se deja un apercibimiento con las correcciones necesarias y un plazo aproximado de tres a cuatro semanas para su cumplimiento; posteriormente se realiza una segunda visita para verificar los cambios y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes, conforme al Reglamento de Protección Animal del Municipio de Chihuahua.

En los casos que así lo ameritan, se procede al aseguramiento del animalito para brindarle atención médica, rehabilitación, vacunación, desparasitación y esterilización, con el objetivo de integrarlo posteriormente a un programa de adopción responsable.

A siete meses de la creación de la Coordinación, se han recibido más de 3 mil 300 denuncias, con un promedio de 100 reportes por semana. Del total de las denuncias, el 47 por ciento corresponde a omisión de cuidados, el 30 por ciento a animales en situación de calle y abandono, el 9 por ciento a maltrato, y el 14 por ciento a animales de granja.

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal reitera que cada caso se analiza de manera individual, priorizando la protección y el cuidado de los animalitos y el respeto al debido proceso, e invita a la ciudadanía a denunciar de forma responsable a través de la aplicación Marca el Cambio y de las líneas 6144237396 y 6144237397, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en caso de emergencia, llamar al 911, ya que la protección animal es una labor compartida.