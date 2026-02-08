Últimos días para inscribirse en el Cabildo de Mujeres 2026.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a las chihuahuenses a aprovechar los últimos días de registro para participar en la convocatoria del Cabildo de Mujeres 2026, una iniciativa que busca fortalecer la participación política y el liderazgo femenino en la toma de decisiones públicas.

Este programa brinda a las mujeres la oportunidad de conocer de manera directa el funcionamiento del Ayuntamiento, presentar propuestas en beneficio de la comunidad y vivir la experiencia de formar parte de una sesión de Cabildo, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y equitativa.

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de edad, residentes del municipio de Chihuahua, interesadas en incidir en las políticas públicas y promover acciones a favor del desarrollo social, la igualdad sustantiva y el bienestar de las familias.

Las interesadas deberán completar su registro dentro del plazo establecido, ya que el próximo miércoles 11 de febrero se cerrará el proceso de inscripción. Para participar, es necesario consultar las bases y requisitos disponibles en la página del Gobierno Municipal y del Instituto Municipal de las Mujeres www.municipiochihuahua.gob.mx/IMM.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar espacios de participación ciudadana que fortalezcan el liderazgo de las mujeres y promuevan su presencia en los espacios de toma de decisiones.

Para mayores informes, las interesadas pueden comunicarse al Instituto Municipal de las Mujeres al 072 ext. 2605 de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm o a través del Facebook de la dependencia https://facebook.com/imm.chih.