Emite Protección Civil alerta preventiva por incremento en probabilidad de lluvias durante los próximos días.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, durante los próximos días se prevé un incremento gradual en la probabilidad de lluvias para la Capital del estado.

Para este domingo, la probabilidad de precipitación es del 16 por ciento, mientras que para el lunes aumentará al 39 por ciento, alcanzando hasta un 75 por ciento de probabilidad de lluvias el martes, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Ante estas condiciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua recomienda conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener la distancia entre vehículos; evitar cruzar arroyos, calles inundadas o con corrientes de agua; no tirar basura en la vía pública para prevenir taponamientos de alcantarillas; asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua; y mantenerse resguardado durante lluvias intensas.

Asimismo, se invita a la población a prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, y a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

La Coordinación Municipal de Protección Civil continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y emitirá oportunamente las recomendaciones necesarias para salvaguardar la integridad de las familias chihuahuenses.