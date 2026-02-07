Toluca y Cruz Azul reparten puntos en el Infierno.

ESPN

Javier Rosas

La ‘Máquina’ rescató el empate frente a los Diablos Rojos gracias a la aparición de José Paradela tras el debut inmediato del refuerzo nigeriano Christian Ebere.

Toluca y Cruz Azul dividieron unidades tras empatar 1-1 en el Estadio Nemesio Diez, en un partido en el que ambos equipos demostraron ser candidatos al título. Paulinho hizo el tanto de los Diablos, mientras que José Paradela se encargó de poner la paridad en el electrónico.

La cancha del Estadio Nemesio Diez fue testigo del choque entre dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano. Toluca y Cruz Azul se neutralizaron en gran parte del compromiso ante el afán de ambos equipos por tener el balón bajo su control, por lo que hubo pocas acciones de peligro en los arcos.

Fue hasta el minuto 35 cuando finalmente se generó una jugada de peligro con un taquito de Nicolás Castro que Andrés Gudiño alcanzó a desviar con su botín derecho, pero apenas seis minutos después, Toluca abrió el marcador con un tanto de Paulinho tras un centro raso de Jesús Gallardo desde la banda izquierda.

Toluca, con el momento anímico a su favor, tejió la jugada que significaba el 2-0, pero la dejó escapar con una increíble falla al 62’. Desde la banda derecha, Santiago Simón mandó un centro potente y raso que pasó entre los defensores de Cruz Azul hasta llegar a los botines de Jesús Gallardo, quien voló el esférico.

Cruz Azul cambió de cara al 63’, justo en el momento en el que debutó Christian Ebere en el futbol mexicano. El atacante nigeriano de inmediato destacó con su velocidad y potencia física, cualidades con las que peleó un balón en el área rival hasta que el rebote le cayó a José Paradela, el encargado de poner el 1-1 definitivo.

⚽ Paulinho ya le marcó a todos los equipos de la Liga MX

Paulinho, quien llegó al futbol mexicano en verano de 2024, puede presumir que ya le marcó a todos los equipos de la Liga MX con Toluca. Al delantero luso solo le faltaba perforar la portería de Cruz Azul y lo consiguió tras mandar el balón a las redes al 41’, luego de un centro de Jesús Gallardo.

🆕 Debutó Christian Ebere con Cruz Azul

A poco más de 24 horas de aterrizar en la Ciudad de México, Christian Ebere debutó como futbolista de Cruz Azul al ingresar de cambio al 64’ en el duelo de la sexta jornada del Clausura 2026 contra Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

A Ebere le bastaron 13 minutos para aportar de manera indirecta al marcador. El atacante nigeriano luchó por un balón dentro del área de Toluca hasta que el rebote le quedó a José Paradela, quien mandó la redonda a las redes escarlatas al 77’.

🔥 Paradela suma cinco partidos al hilo con gol

José Paradela se ha convertido en la principal figura de Cruz Azul. El centrocampista argentino fue el encargado de hacer el tanto del empate ante Toluca, con lo que ya suma cinco partidos consecutivos con anotación, luego de marcar previamente ante Atlas, Puebla, Juárez y Vancouver FC, este último en la Concacaf Champions Cup.

🧠 ¿Quién estuvo a cargo del área técnica de Cruz Azul?

Ante las expulsiones de Nicolás Larcamón y Javier Berges, entrenador y auxiliar técnico de Cruz Azul, Juan Gutiérrez, preparador físico, y Miguelangel Vásquez, analista de video, estuvieron al frente del área técnica durante el partido contra Toluca.

Juan Gutiérrez y Miguelangel Vásquez saltaron juntos a la cancha del Estadio Nemesio Diez con un auricular negro, mediante el cual se comunicaban con Nicolás Larcamón. El preparador físico tomó la batuta para dar indicaciones y animar a los jugadores, mientras que el analista de video realizó apuntes con un plumón azul en un pizarrón.

🎯 Mateo Levy cargó con la responsabilidad del ‘9’ celeste

Ante la expulsión de Gabriel Fernández y la reciente incorporación de Christian Ebere, Mateo Levy fue el centro delantero titular de Cruz Azul. El juvenil de 19 años no tuvo un partido sencillo, ya que en los 63 minutos que permaneció en la cancha se enfrentó constantemente a Andrés Pereira, líder de la defensa de Toluca.

🦸 ¿Quién fue el héroe o villano del partido?

José Paradela se ha acostumbrado a ser el héroe de Cruz Azul, tanto en partidos de la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup. El ‘20’ de la Máquina fue el encargado de empatar el marcador y llegó a cinco partidos consecutivos con gol.

⏱️ El momento que cambió el partido

El partido cambió desde el banquillo de suplentes. Christian Ebere debutó en el futbol mexicano al 63’ y apenas 14 minutos después fue clave para el empate de Cruz Azul ante Toluca. El nigeriano luchó un balón en el área rival hasta que el rebote le cayó a José Paradela, autor del 1-1.

📋 Once titular de Toluca

Hugo González, Bruno Méndez, Andrés Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Ángulo, Marcel Ruiz, Santiago Simón y Paulinho.

📋 Once titular de Cruz Azul

Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Mateo Levy.

🔜 ¿Qué sigue para Toluca?

Los Diablos volverán a la actividad el próximo viernes 13 de febrero, en lo que será su segundo partido consecutivo en el Estadio Nemesio Diez, cuando reciban a Tijuana.

🔜 ¿Qué sigue para Cruz Azul?

La Máquina tendrá una semana con dos compromisos. El jueves 12 de febrero disputará la vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup ante Vancouver en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble en el que recibirá a Tigres el domingo 15 de febrero, dentro de la sexta jornada del Clausura 2026.