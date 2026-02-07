Frente frio congela EE.UU. hasta -34°C y alerta en Nueva York.

Diario de México

Millones de personas en Estados Unidos se preparan para enfrentar una nueva y peligrosa ola de frío ártico que impactará principalmente al noreste y al Atlántico medio durante el fin de semana. Las autoridades meteorológicas advierten que la combinación de bajas temperaturas y fuertes vientos podría generar sensaciones térmicas de hasta -34 grados Celsius en algunas zonas del interior.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), una masa de aire extremadamente frío avanzará desde este sábado y se mantendrá hasta el lunes, con máximas que difícilmente superarán los -6°C en varias regiones del noreste.

Los especialistas anticipan que este fenómeno podría igualar o incluso romper récords históricos de temperatura en varias ciudades, especialmente en Nueva York, donde las condiciones ya han sido inusualmente frías en las últimas semanas.

Riesgo mortal por hipotermia y congelación

El NWS alertó que la combinación de viento y frío extremo representa un riesgo severo para la salud, ya que la piel expuesta puede sufrir congelación en minutos y aumentar el peligro de hipotermia.

Además del descenso térmico, se prevén nevadas moderadas en varias zonas del noreste, lo que podría complicar la movilidad y generar escenarios similares a los vividos durante la tormenta invernal de enero pasado.

Aquel evento climático dejó más de 100 fallecidos en el país, provocó cortes de electricidad, cancelaciones masivas de vuelos y suspensión de clases en numerosos estados.

Nueva York, al borde de un registro histórico

En la ciudad de Nueva York, las autoridades ya se preparan ante la magnitud del fenómeno. El alcalde, Zoran Mamdani, advirtió que la sensación térmica podría descender hasta los -23.3°C, un nivel que calificó como de “condiciones letales”.

Si se cumplen los pronósticos, este episodio se colocaría entre los tres fines de semana más fríos registrados en la historia de la ciudad, solo por detrás de las marcas de 1934 y 1917, según los registros de la NOAA en la estación de Central Park.

La ciudad mantiene activo el “Código Azul” desde el 19 de enero, una alerta especial que se implementa cuando existe riesgo de congelación para la población vulnerable.

Semanas bajo cero y una racha inusual

Nueva York ha permanecido durante varias semanas bajo una persistente racha de temperaturas bajo cero. Apenas el lunes pasado estuvo cerca de superar el récord de más días consecutivos sin que el termómetro superara los 0°C.

Las autoridades recomiendan a la población evitar exposiciones prolongadas al exterior, proteger adecuadamente la piel y mantenerse informados ante posibles cierres, cancelaciones y nuevas alertas meteorológicas.



Con información de EFE.