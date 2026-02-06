Presenta SSPE avances de la Torre Centinela a representantes de CODER

Ciudad Juárez.- El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó un recorrido por las instalaciones de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, dirigido a personal del Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua (CODER), con el objetivo de presentarles el modelo de seguridad Centinela, así como los alcances y beneficios estratégicos de esta infraestructura para la ciudad y el estado.

La actividad se llevó a cabo durante la mañana del viernes 6 de febrero, donde los representantes de CODER realizaron un recorrido por la Torre Centinela, la cual registra un avance superior al 90 por ciento y se perfila como uno de los proyectos tecnológicos más relevantes en materia de seguridad pública en la región fronteriza.

Durante la visita, personal de la SSPE explicó el funcionamiento de la Plataforma Centinela, destacando su capacidad para fortalecer la videovigilancia, la inteligencia policial y los tiempos de respuesta, lo que permitirá ampliar la cobertura operativa y generar entornos más seguros tanto para la ciudadanía como para los sectores productivos de Ciudad Juárez y del estado.

Asimismo, se expusieron los beneficios que este proyecto traerá en materia de prevención del delito, coordinación interinstitucional y atracción de inversión, al consolidar a Chihuahua como una entidad con infraestructura moderna y una estrategia de seguridad basada en tecnología de alto nivel.

Este tipo de acciones refuerzan el vínculo entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los organismos de desarrollo económico, alineando esfuerzos para garantizar condiciones de seguridad y estabilidad que impulsen el crecimiento regional, como parte de la estrategia encabezada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.