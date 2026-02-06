Francia y Canadá abren consulados en Groenlandia y refuerzan su respaldo ante la presión de Trump

fuente:unotv

La apertura de consulados de Francia y Canadá en Nuuk, capital de Groenlandia, marca un nuevo apoyo al territorio danés, en un contexto de tensiones derivadas de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de tomar el control de la isla ártica.

Para el politólogo Jeppe Strandsbjerg, de la Universidad de Groenlandia, la llegada de estas representaciones diplomáticas es un reconocimiento directo al gobierno local.

Es una victoria para los groenlandeses ver a dos países aliados abrir representaciones diplomáticas en Nuuk, afirmó, al subrayar que la población valora el respaldo frente a los comentarios de Trump. Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia han reiterado su rechazo a cualquier concesión en materia de soberanía, postura que ha recibido el respaldo de los países europeos. A pesar de que Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mencionaran un posible “marco” de acuerdo con vistas a un acuerdo sobre el futuro de la isla ártica, de contornos aún difusos. Respaldo europeo y señales de independencia

El nuevo cónsul general de Francia en Groenlandia Jean-Noël Poirier, exembajador francés en Vietnam, aseguró que su nombramiento es señal de apoyo europeo.

Lo primero es ante todo escuchar a los groenlandeses, oírlos, dejar que nos expliquen en profundidad su posición y, por nuestra parte, confirmarles nuestro apoyo a su lado, en la medida en que ellos y la parte danesa lo deseen, explicó a la AFP al partir hacia Nuuk.

La decisión de abrir un nuevo consulado es gracias al último pico de tensión y había sido anunciada en junio, durante la visita del presidente Emmanuel Macron, a Nuuk.