Registra gobierno de Sheinbaum mayor incidencia en 34 delitos

Fuente: Animal Político

Reportero: Frasua Esquerra

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido, de manera reiterada, que la inseguridad en México va a la baja, con un descenso en todos delitos, a excepción de la extorsión. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que los delitos del fuero común aumentaron en 2025, su primer año de gobierno.

“Todos los delitos van a la baja. Por supuesto, depende del estado de la República, de la entidad federativa, pero la extorsión es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando”, declaró Sheinbaum en su conferencia de prensa de 8 julio de 2025.

Sin embargo, la presidenta no aportó datos concretos de los delitos a los que hizo referencia. Seis meses después, el 9 de enero, dijo que este año el trabajo en materia de seguridad seguiría el mismo camino. “Además de seguir bajando todos los delitos, (el trabajo) se concentrará mucho en el tema de la extorsión”.

Si bien, los homicidios han descendido, según datos del Secretariado, esa misma fuente de información oficial confirma que no se trata de una baja de “todos los delitos”.

Para este análisis, se comparó el número de carpetas de investigación por tipo de delito durante el último año del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, en 2018, y el primer año de la administración morenista de Claudia Sheinbuam (2025), como la Presidencia ha comparado la incidencia delictiva.

Los datos muestran que en 34 de 55 tipos de delitos del fuero común hubo un incremento de incidencia. Los delitos relacionados con violencia sexual, violencia familiar, extorsión y fraude fueron los de mayor prevalencia. El acoso sexual registró el aumento más pronunciado, con 318 % más casos.

Al comparar un periodo más reciente, los datos tampoco respaldan una narrativa de mejora sostenida. Entre 2024 y 2025 varios delitos siguieron creciendo tanto en carpetas como en número de víctimas, mientras que las reducciones se concentran en pocos indicadores.

El Secretariado publica dos registros distintos para los delitos del fuero común, las carpetas y las víctimas. Las carpetas de investigación contabilizan hechos denunciados ante las fiscalías. Una carpeta puede incluir uno o varios delitos, y también puede involucrar a más de una víctima.

La base de víctimas, en cambio, contabiliza personas afectadas por un delito. Es especialmente relevante en delitos como homicidio doloso, violencia sexual, trata de personas, corrupción de menores o violencia familiar, donde una sola carpeta puede concentrar múltiples víctimas.

Analizar ambas bases permite observar no solo cuántos delitos se denuncian, sino a cuántas personas afectan.