Mujeres de “300 Amazonas del Cambio” fortalecen liderazgo y conciencia colectiva en encuentro de espiritualidad

Ciudad Juárez.— Mujeres integrantes del movimiento 300 Amazonas del Cambio reafirmaron su compromiso con la transformación personal y social durante un encuentro liderado por la Capitana de la Legión 28 Espiritualidad, quien reconoció la entrega, disciplina y participación activa de las asistentes.

El encuentro tuvo como eje central la construcción de liderazgo femenino desde el interior, destacando que el verdadero cambio social se origina cuando las mujeres desarrollan conciencia, equilibrio y fortaleza en su vida diaria. Bajo esta premisa, se impulsó una visión en la que la evolución personal se convierte en una herramienta poderosa para impactar positivamente en la comunidad.

Las participantes trabajan bajo un modelo integral basado en el fortalecimiento del cuerpo, la mente y el espíritu, entendidos como pilares esenciales para sostener una vida disciplinada, consciente y con propósito. Esta filosofía busca formar mujeres preparadas emocional, física y espiritualmente para afrontar los retos de la sociedad actual.

Durante la jornada, se resaltó la importancia de la disciplina mental como una vía para mantener la estabilidad emocional y la claridad ante situaciones adversas, así como la preparación física como una expresión de respeto y cuidado personal. La espiritualidad, por su parte, fue presentada como el elemento que da sentido, dirección y cohesión al movimiento.

Las integrantes coincidieron en que no se trata únicamente de un espacio de reflexión, sino de una comunidad activa que promueve acciones concretas, hábitos conscientes y una red de apoyo sólido entre mujeres que comparten la visión de generar un impacto real y duradero.

Con este tipo de iniciativas, 300 Amazonas del Cambio continúa consolidándose como un movimiento que impulsa el empoderamiento femenino, el liderazgo con conciencia y la construcción de una sociedad más equilibrada, partiendo del crecimiento individual hacia el bienestar colectivo.