Rechaza jueza frenar despliegue del ICE en Minnesota pese a protestas

Fuente: La Razón

Reportero: Arturo Meléndez

Una jueza federal de Estados Unidos rechazó la solicitud del gobierno de Minnesota para suspender la operación migratoria desplegada por el gobierno de Donald Trump en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul, pese a reconocer que las acciones de los agentes federales han tenido consecuencias graves para la población del estado.

Lo anterior ocurre en medio de la polémica por la acción que agentes perpetraron contra Alex Pretti el sábado pasado, contra quien dispararon supuestamente en defensa propia, lo que provocó su muerte.

En su resolución, la jueza Katherine Menendez señaló que las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, ídem) han generado efectos “profundos e incluso desgarradores” en Minnesota.