Alejandro Manzano impartió charla sobre ciencia ficción decolonial y ecocrítica en Chihuahua

El escritor y tallerista Alejandro Manzano impartió la charla titulada “La ciencia ficción decolonial y ecocrítica en tres autoras” en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes Saavedra, donde encabezó un ejercicio de reflexión literaria que reunió a lectoras, lectores y personas interesadas en el análisis crítico de la narrativa contemporánea.

Durante el encuentro, Manzano propuso una lectura distinta de la ciencia ficción, alejándola del enfoque tradicional para situarla como una herramienta de cuestionamiento social, político y ambiental. A partir del trabajo de tres autoras fundamentales, el tallerista expuso cómo este género literario ha sido resignificado desde perspectivas decoloniales y ecocríticas, abordando temas como la identidad, la relación con la naturaleza y las estructuras de poder.

La charla se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto, donde el público participó activamente con preguntas y comentarios, ampliando la discusión más allá del ámbito literario y vinculándola con problemáticas actuales. Manzano destacó la importancia de la ciencia ficción como un espacio para imaginar futuros alternativos y repensar el presente desde miradas críticas y diversas.

El evento formó parte del ciclo Paréntesis Cultural, una iniciativa que busca generar espacios de encuentro entre creadoras, creadores y comunidad lectora, fortaleciendo la vida cultural de la ciudad. La Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes Saavedra fungió como sede de esta actividad, consolidándose como un recinto que impulsa no solo la lectura, sino también la reflexión y el pensamiento crítico.

Con este tipo de charlas, Alejandro Manzano reafirma su papel como promotor del análisis literario contemporáneo, acercando al público chihuahuense a nuevas formas de entender la literatura y su vínculo con los debates sociales y ambientales del presente.