Participa Bonilla en Consejo STEM en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih., a 30 de enero de 2026.-_El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en el Segundo Campeonato Estatal de Robótica y Habilidades STEM, realizado en Ciudad Juárez y organizado por el Gobierno del Estado, con el objetivo de impulsar el desarrollo del talento juvenil en disciplinas científicas y tecnológicas, así como fomentar la innovación, el aprendizaje práctico y el pensamiento crítico entre niñas, niños y jóvenes.

En el marco de este encuentro, se llevó a cabo una sesión del Consejo STEM Chihuahua, organizada por la Coordinación de Política Digital del Gobierno del Estado, en la que Bonilla Mendoza participó como integrante de este organismo, cuyo propósito es promover políticas públicas que fortalezcan el aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a nivel estatal.

Durante su intervención, el alcalde de Chihuahua Capital destacó la importancia de la educación en ciencias y tecnología para preparar a la niñez y juventud chihuahuense frente a los retos actuales del mercado laboral, al señalar que invertir en este rubro es una apuesta directa por un mejor futuro y una mayor calidad de vida para las próximas generaciones, mediante la formación de personas con pensamiento crítico, creativo y orientado a la solución de problemas.

En este sentido, subrayó que desde Chihuahua Capital se ha impulsado de manera decidida esta agenda, al contar con el primer y único Centro STEM operado por un gobierno municipal en el país, además de implementar políticas públicas complementarias como la Universidad de las Mujeres y las Becas de Competitividad, entre otras acciones enfocadas en el desarrollo del talento y la inclusión educativa.

Bonilla señaló que una agenda conjunta en materia de ciencia y tecnología permitirá que a todo el estado le vaya mejor, al fortalecer el talento local y generar oportunidades reales para las y los jóvenes, tanto en Ciudad Juárez como en el resto de Chihuahua.

Como parte de su visita, el alcalde recorrió diversos stands del campeonato, donde conoció proyectos desarrollados por estudiantes que participaron en pruebas con robots diseñados y construidos por ellos mismos, en un ambiente de entusiasmo, competencia sana y orgullo estudiantil, especialmente entre alumnas y alumnos del Colegio de Bachilleres.