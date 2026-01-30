Inicianprograma de reforestación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública en la capital

El personal del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) inició el programa de reforestación en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Lo anterior, como parte de las acciones que se desarrollan para contar con espacios institucionales sustentables.

Esta iniciativa permitirá elevar los estándares ambientales de las instalaciones y contribuir a la creación de espacios ecológicos y funcionales, para el desarrollo profesional del personal.

Elementos de la Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial participaron de manera directa en la plantación de alrededor de 50 plantas, mismas que fueron donadas por trabajadores del propio IESP.

El jefe del Departamento de Profesionalización, Sabino Trevizo, señaló que estas acciones contribuyen a generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.