Participa Bonilla en sesión del Comité del Fondo Municipal para Emprendedores

El alcalde Marco Bonilla participó en la sesión del Comité del Fondo Municipal para Emprendedores de Chihuahua (FOMECH), en la que se analizaron las solicitudes presentadas por micro, pequeños y medianos empresarios que buscan acceder a un crédito municipal para impulsar el crecimiento de sus negocios.

Durante la reunión, el Alcalde fue testigo del proceso técnico que el Comité lleva a cabo para evaluar cada solicitud, en el cual se expone el monto de crédito solicitado, una descripción general del giro del negocio, los datos del solicitante, así como el resultado del buró de crédito correspondiente.

Una vez presentada la información de cada caso, las y los integrantes del Comité deliberaron y posteriormente sometieron la solicitud a votación, con el fin de determinar si existe conformidad para el otorgamiento del crédito.Ya con la solicitud aprobada, realizaron la integración del expediente en formato físico, mismo que fue firmado por las autoridades presentes, dejando constancia formal de la aceptación y autorización del crédito.

Al término de la sesión, se elaboró y firmó el acta final correspondiente, en la cual se registran oficialmente los casos aprobados por el Comité.

El objetivo de estas sesiones del Comité FOMECH es evaluar, analizar y tomar decisiones responsables sobre las solicitudes de financiamiento presentadas por las MiPyMEs, garantizando que los recursos públicos se asignen de manera transparente, estratégica y alineada al desarrollo económico del municipio.

Asimismo, estas sesiones permiten formalizar la aprobación de los créditos, dejando constancia legal y administrativa de las decisiones tomadas, lo que refuerza la rendición de cuentas y la confianza en los mecanismos de apoyo del Gobierno Municipal.