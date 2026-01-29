Revela FBI que sí participó en la captura de Wedding

fuente: unotv

La detención de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense ligado al tráfico de drogas y al Cártel de Sinaloa, sí participaron agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

Así lo aseguró el medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) en una nota publicada el pasado miércoles 28 de enero, titulada “Una redada secreta del FBI atrapó a un presunto capo de la droga y sacudió las relaciones con México”.

Esta versión contradice a la de las autoridades mexicanas y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que Wedding se había entregado de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en México.Wedding llegó a convertirse en uno de los hombres más buscados por Estados Unidos por, presuntamente, dirigir una vasta red de tráfico de cocaína.

Según el diario estadounidense, miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI estuvieron involucrados en la detención del exatleta canadiense, quien cuenta con 44 años de edad, y que presuntamente estuvo varios años protegido por el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida por el WSJ, autoridades se pusieron en contacto co Wedding y, tras una intensa negociación, le recordaron que sus cómplices habían sido capturados y que millones de dólares de sus bienes habían sido confiscados.

Finalmente, agentes del FBI lo esposaron y fue llevado a California, donde se declaró inocente ante un tribunal federal de 17 cargos por delitos graves, incluido homicidio.

La participación del FBI en la captura de Wedding se pretendía mantener en secreto, ya que las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales en territorio nacional y la participación en detenciones o redadas, aseguró el medio

Sin embargo, el pasado viernes, Kash Patel, director del FBI hizo una publicación en su cuenta de la red social X, en la que dijo que la dependencia que encabeza había ejecutado con disciplina y profesionalismo, junto a sus socios mexicanos, para detener a Wedding y enfrentar a la justicia estadounidense

.Versiones contrarias de EEUU y MéxicoCabe destacar que, tras la captura del capo estadounidense, quien ha sido comparado con El Chapo Guzmán, quien fundó y fue líder del Cártel de Sinaloa, autoridades mexicanas dieron la versión de que se había entregado en la embajada de Estados Unidos en México, en la Ciudad de México. Incluso, el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson respaldó esta versión.

Sin embargo, Pam Bondi, fiscal General de EEUU, en una publición en la red social X, señaló que bajo su dirección, agentes del Departamento de Justicia del FBI habían detenido a Ryan Wedding, miembro de la lista de los diez más buscados por el FBI.

Aseguró que esto había sido resultado directo del liderazgo de la ley y el orden del presuidente Donald Trump.

“Agradecemos a nuestro increíble embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas por su apoyo en este caso”, dijo en su mensaje Bondi.

Sheinbaum niega que agentes del FBI operaran en captura de Wedding Tras las versiones de que agentes estadounidenses participaron en la captura de Wedding, el pasado lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa matutina, negó esta versión, e incluso presentó una imagen en la que se ve al canadiense afuera de la embajada de Estados Unidos en México, con lo que, dijo, se comprobaba que s ehabía entregado voluntariamente.“

¿Cuál es la mejor prueba de que se entregó? Pues una publicación que él mismo hizo, en la que dice:

‘A los medios y a mis seguidores, después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo, he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades’”, dijo Sheinbaum.

La publicación fue posteada en una cuenta de Instagram.Sin embargo, medios señalaron inconsistencias en la imagen, por ejemplo, que en la fotografía se ve a llamado Rey de la Cocaína de noche frente a la antigua Embajada de EEUU en la Ciudad de México, a unos pasos de Paseo de la Reforma, y no en la sede actual, localizada en la calle Presa Angostura 225, en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, misma que fue inaugurada en noviembre de 2025.

Otra más es que la cuenta de Instagram desde donde se publicó, difunde contenido con IA y no se comprobó su vínculo con Wedding.Tras esto, el martes la presidenta Sheinbaum seguró que la fotografía que había presentado no había sido creada con Inteligencia Artificial, y que prueba de ello era que las redes sociales mostraban con un mensaje cuando algún contenido era creado de esa manera.