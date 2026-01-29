Sheinbaum y Trump acuerdan agenda de trabajo tras llamada

fuente: excelsior

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de estrechar los vínculos en la relación bilateral y garantizar la estabilidad en el flujo comercial entre ambas naciones.

La mandataria calificó el intercambio como “cordial”, destacando que el diálogo abre la puerta a una etapa de cooperación técnica entre sus gabinetes.

Ambos mandatarios convinieron que sus respectivos equipos de trabajo mantendrán reuniones periódicas para dar seguimiento a la agenda común.

Se reafirmó la importancia de avanzar en la integración económica de la región, un tema sensible ante las recientes dinámicas de exportación e importación.

En un plano más personal, la presidenta Sheinbaum envió saludos a la primera dama, Melania Trump, con quien ya había coincidido en su pasada gira de trabajo por Washington.

“Seguimos avanzando en temas comerciales”, aseguró la presidenta a través de sus redes sociales, enviando un mensaje de certidumbre a los sectores industriales que dependen de la relación con el vecino del norte.

Este acercamiento directo se percibe como un paso estratégico para mitigar tensiones y consolidar la operatividad de los acuerdos vigentes.