Atiende Municipio caso reincidente de acumulación de basura en Punta Oriente

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, atendió un caso reincidente de acumulación de basura en un domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia Punta Oriente, derivado de una denuncia ciudadana.

Aproximadamente dos meses atrás ya se había intervenido en el lugar con labores de limpieza, contando con el apoyo de la Dirección de Obras Públicas.

Sin embargo, el sitio volvió a presentar una acumulación considerable de residuos, por lo que se procedió nuevamente a su notificación para generar la limpieza correspondiente.

Durante la intervención, la persona responsable del domicilio adoptó una presunta actitud agresiva hacia el personal municipal, motivo por el cual se solicitó el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes realizaron la detención correspondiente.

El Gobierno Municipal llevará a cabo nuevamente acciones de limpieza en la zona, con el objetivo de proteger la salud pública, mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos sanitarios para los vecinos del sector.

La autoridad municipal reitera el llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de situaciones a través del número 072, en las extensiones 6054 y 6044, o acudir directamente a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicada en la calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.