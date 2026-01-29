Detienen en Torreón al maestro del disfraz; creyó burlar a la justicia con cientos de atuendos.

Excélsior

Por: Eridani Salazar

En Torreón fue detenido un presunto asaltante conocido como “el maestro del disfraz”, quien utilizaba cientos de atuendos para evadir a la justicia.

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la captura en Torreón de un presunto delincuente apodado “el maestro del disfraz”, considerado objetivo prioritario en la Comarca Lagunera por su participación en múltiples robos con violencia.Especial

El Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la detención de un presunto asaltante considerado objetivo prioritario para la región de la Comarca Lagunera. La captura se presentó como un golpe contundente contra la delincuencia organizada que opera en esta zona del norte del país.

El arresto fue resultado de una estrategia que combinó inteligencia policial, coordinación interestatal y la colaboración activa de la ciudadanía. Las investigaciones señalan que el detenido no actuaba de manera aislada, sino que formaba parte de una banda delictiva bajo investigación desde hace tiempo. A este grupo se le atribuye participación en una serie de robos con violencia que afectaron tanto a casas habitación como a propietarios de vehículos en la región.

Para evadir la acción de la justicia, el sospechoso recurría a tácticas poco comunes como utilizaba disfraces para alterar su apariencia física y se desplazaba constantemente entre distintas entidades federativas. Con esta movilidad interestatal pretendía romper la continuidad de las investigaciones y dificultar su localización por parte de las autoridades de Coahuila.

Coordinación regional

El fiscal Fernández Montañez vinculó este operativo con los acuerdos alcanzados aproximadamente 15 días antes en la estación aérea de la 11 Región Militar, donde autoridades de Coahuila y Durango pactaron un frente común para fortalecer la vigilancia y el intercambio de información entre corporaciones municipales, estatales y federales.

Este blindaje regional fue puesto a prueba el 23 de enero, cuando se reportó un robo en proceso en la colonia San Isidro de Torreón. Una denuncia ciudadana activó de inmediato los protocolos de seguridad y permitió desplegar un operativo de cierre en la zona.

Persecución y captura

El reporte ciudadano derivó en la implementación de filtros de seguridad que abarcaron desde Torreón hasta Gómez Palacio y sectores aledaños. Gracias a esta acción coordinada, las autoridades lograron interceptar y detener al presunto responsable.

El detenido fue trasladado bajo custodia para continuar con las diligencias ministeriales correspondientes. Las autoridades confirmaron que se trata de un individuo que ya figuraba en las listas de objetivos prioritarios debido a su presunta participación en múltiples hechos violentos.

Participación ciudadana

El fiscal destacó que la confianza de los habitantes de la Comarca Lagunera en las instituciones de seguridad fue determinante para el éxito del operativo. La denuncia oportuna permitió activar los mecanismos de coordinación regional y cerrar el cerco contra el presunto delincuente.

La Comarca Lagunera, integrada por municipios de Coahuila y Durango, ha sido escenario de diversos operativos en los últimos meses para contener la incidencia delictiva. Los acuerdos de cooperación entre ambas entidades buscan reforzar la vigilancia en zonas urbanas y rurales, así como mejorar el intercambio de información sobre grupos delictivos que operan de manera interestatal.