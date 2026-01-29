Datos biométricos en manos del gobierno: el mayor riesgo para la libertad de los mexicanos: Francisco Sánchez.

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que el régimen de Morena, a través de la imposición de que el ciudadano entregue todos sus datos biométricos, quiere establecer un modelo de control total del ciudadano.

“El régimen no quiere tus datos para cuidarte, los quiere para controlarlo todo. Quieren saber dónde estás, qué dices, con quién hablas y hasta cómo usas tu dinero. Eso no es seguridad: eso es una tecnodictadura”, sentenció.

Francisco Sánchez denunció que el gobierno federal pretende meter las manos en la vida privada de los mexicanos, exigiendo huellas, rostro e información sensible no para proteger a la gente, sino para vigilarla, clasificarla y eventualmente castigarla.

El legislador chihuahuense remarcó que desde el Congreso de Chihuahua se ha emprendido la batalla para echar abajo la CURP biométrica, porque estos datos en manos del gobierno representan ahora la mayor amenaza a la libertad de los ciudadanos.

“Un gobierno que fracasa en brindar seguridad quiere ahora espiarte. Un gobierno que no puede protegerte del crimen pretende vigilarte a ti. Ese es el verdadero rostro de Morena”, afirmó.