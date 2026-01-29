“Más de 50 millones en fierros inútiles y Juárez llena de baches”: Diputada Xóchitl Contreras.

Ciudad Juárez, Chih.- La diputada local del Partido Acción Nacional, Xóchitl Contreras, hizo un llamado al presidente municipal Cruz Pérez, exigiendole que deje los discursos, la simulación y los gastos inútiles, y se ponga a trabajar en lo más básico que hoy tiene colapsada a la ciudad: las calles y el bacheo.

La legisladora señaló que el artículo 115 de la Constitución es contundente: los servicios públicos como calles, pavimentación y su mantenimiento son responsabilidad directa del Municipio. Subrayó que gobernar Ciudad Juárez no es cortar listones ni presumir ocurrencias, sino atender y resolver los problemas cotidianos que enfrentan miles de familias.

Recalcó que el deterioro de las vialidades no admite excusas ni culpas a otros órdenes de gobierno. “Esa es su chamba, para eso cobra. No hay pretextos”, afirmó.

La diputada criticó duramente que el presidente municipal presuma inversiones innecesarias mientras abandona sus obligaciones básicas. “Mientras Juárez se cae a pedazos, el alcalde tiró más de 50 millones de pesos en fierros inservibles, sin ningún beneficio real para la ciudadanía. En lugar de invertir millones de pesos de alumbrado público en estos fierros —que, por cierto, no duraron ni un año funcionando— debió destinarlos a iluminar las calles que hoy siguen a oscuras. Invierta en calles, no en basura”, señaló.

La legisladora recordó que con esos más de 50 millones de pesos, que usó en la construcción de un “domo” a la entrada de ciudad Juárez, se pudieron haber atendido más de 16 mil 500 baches, pero en lugar de eso, hoy Ciudad Juárez es conocida a nivel nacional como la capital del bache, una vergüenza que el gobierno municipal ha normalizado con cinismo y desinterés.

“Mientras usted presume ocurrencias, la gente rompe suspensiones, llantas y paciencia. Mientras usted gasta, las familias pagan las consecuencias. Y mientras se victimiza, evade su responsabilidad”, expresó la diputada.

Xóchitl Contreras exigió al presidente municipal que asuma de una vez por todas su obligación legal y moral de dar mantenimiento digno a la ciudad. “Exijo que el presidente municipal se ponga a trabajar, que deje de deslindarse, que asuma su obligación legal y moral de dar mantenimiento básico y digno a la ciudad. Y si esa responsabilidad le queda grande, si la incapacidad es la constante de su gobierno, entonces lo más honesto sería que renuncie”, sentenció.

Finalmente, la diputada reiteró que seguirá alzando la voz por las y los juarenses, señalando los abusos, el despilfarro y la falta de resultados del gobierno municipal. “Ciudad Juárez no necesita excusas, necesita resultados. Y los resultados, presidente, simplemente no están.”, concluyó.