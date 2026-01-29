Olson a favor de la enseñanza correcta del español y evitar el lenguaje inclusivo.

Chihuahua, Chih.– El diputado Carlos Olson denunció que el Gobierno Federal presentó una controversia constitucional contra el estado de Chihuahua no por temas de seguridad, salud o presupuesto, sino por una decisión educativa básica: enseñar el idioma español correctamente en las escuelas, conforme a sus reglas gramaticales, con claridad y sentido común.

Olson señaló que esta acción exhibe una grave distorsión de prioridades por parte del Gobierno Federal, al destinar recursos legales para frenar decisiones educativas estatales, mientras el país enfrenta violencia, inseguridad y una profunda crisis en el sistema educativo.

“El fondo del problema no es la educación, es la ideología. Lo que les molesta es que en Chihuahua no se permita el adoctrinamiento ni la imposición del llamado lenguaje inclusivo en las aulas”, afirmó.

El legislador sostuvo que el llamado lenguaje inclusivo no representa un avance pedagógico, sino una carga ideológica que confunde el aprendizaje, empobrece la enseñanza del idioma y politiza la educación, afectando directamente a niñas y niños.

“Con los niños no se experimenta. La escuela no es un laboratorio ideológico. La educación debe formar, no confundir”, subrayó.

Olson dejó claro que Chihuahua no cederá ante presiones centralistas y que el estado dará la batalla legal para defender una educación basada en conocimientos sólidos, libertad de pensamiento y respeto al desarrollo integral de la niñez.

“Vamos a defender el derecho de nuestros niños a aprender bien, a pensar libremente y a crecer sin imposiciones ideológicas. En Chihuahua la educación se respeta”, concluyó.