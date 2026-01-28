Derrumbó Policía Municipal “Picadero” al oriente de la ciudad.

-Resultado de la cercanía y prevención.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevaron a cabo la destrucción de un picadero ubicado en la colonia Punta Esperanza, al oriente de la ciudad.

Fue en atención a un reporte en el que señalaban que en el lugar se encontraba un hombre que utilizaba el espacio no solo como vivienda improvisada, sino también para el consumo de sustancias ilícitas, lo que representaba un riesgo para la seguridad y tranquilidad de los vecinos del sector.

Tras la intervención de los elementos de la Policía Municipal en coordinación con personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se derrumbó y realizaron labores de limpieza y retiro de desechos, con el objetivo de recuperar el espacio y prevenir que vuelva a ser utilizado para actividades ilícitas.

Con estas acciones seguimos con la creación de espacios seguros, con seguimiento y trabajo coordinado para el bien de la comunidad.