Trump invitó a México a su Consejo de Paz

fuente: excelsior

De acuerdo con la mandataria, la respuesta oficial será emitida en los próximos días, luego de que dicha iniciativa por parte de Estados Unidos fue anunciada y firmada durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Sobre la decisión final, la jefa de Estado mencionó que ésta no será inmediata, ya que debe ser analizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debido a las implicaciones diplomáticas y a la postura histórica del país en política internacional.

Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene que ver con esta decisión: México es un país que ha reconocido a Palestina como nación, entonces en unos días vamos a dar la respuesta”, explicó.

Aunado a lo anterior la primera presidenta del país subrayó que este tipo de determinaciones no dependen de una decisión personal, sino del marco constitucional y de los principios que rigen la política exterior mexicana.

Derivado de lo anterior, Sheinbaum Pardo, aprovechó la tribuna de Palacio Nacional para reiterar que México se rige bajo la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos sea cual sea el motivo

Para cerrar, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México destacó que el análisis de la invitación se hará con responsabilidad y apego a la Constitución, reiterando que la respuesta oficial se dará en el transcurso de esta misma semana, pues la participación de la nación en cualquier consejo o mecanismo internacional debe ser coherente.