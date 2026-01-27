Biden condena violencia en Minneapolis

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, rompió su silencio este martes para condenar enérgicamente los hechos violentos ocurridos en Minneapolis durante las últimas semanas, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el contexto de protestas contra la aplicación de las leyes migratorias.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Biden afirmó que lo sucedido “traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses” y subrayó que el país no puede normalizar la violencia ejercida contra sus propios ciudadanos.

“Estados Unidos no es una nación que abata a tiros a sus ciudadanos en la calle, ni que permita que sean brutalizados por ejercer sus derechos constitucionales”, expresó el exmandatario.

Además, advirtió sobre la violación de garantías básicas como la Cuarta Enmienda y el clima de temor que, dijo, se ha instalado en algunas comunidades.

Biden señaló que “la violencia y el terrorismo no tienen cabida en Estados Unidos, especialmente cuando es nuestro propio gobierno el que ataca a los ciudadanos estadounidenses”, en una crítica directa a la actuación de las autoridades federales involucradas en los recientes operativos.

El ex presidente destacó además la respuesta de la comunidad local, al afirmar que los habitantes de Minnesota:

“Se han mantenido firmes, ayudándose unos a otros en circunstancias inimaginables, denunciando la injusticia y exigiendo rendición de cuentas”.

En sus palabras, los minnesotanos han recordado al país “lo que significa ser estadounidense”, tras haber sufrido lo que calificó como excesos por parte de la actual administración.

Biden también hizo un llamado a que se realicen investigaciones “exhaustivas, justas y transparentes” sobre la muerte de Alex Pretti y Renee Good, ambos de 37 años, quienes perdieron la vida en incidentes separados a manos de agentes federales.

“Jill y yo enviamos fuerza a las familias y comunidades que hoy lloran estas muertes sin sentido”, añadió.

Sus declaraciones se producen un día después de que el presidente Donald Trump adoptara un tono más conciliador hacia las autoridades demócratas de Minnesota, tras el asesinato de Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, ocurrido el sábado pasado, este caso se suma al de Renee Good, fallecida a principios de mes durante un operativo del ICE.

En este contexto, Trump anunció que el zar fronterizo Tom Homan viajará a Minnesota para asumir funciones en lugar de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ha sido objeto de críticas por sus políticas migratorias de línea dura.

Mientras tanto, la tensión social continúa en Minneapolis, lejos de replegarse, los residentes han fortalecido su organización comunitaria mediante patrullas vecinales, redes de alerta sobre la presencia del ICE, apoyo a familias migrantes y protestas masivas, incluso bajo temperaturas extremas.