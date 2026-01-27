Reconoce el presidente del Congreso del Estado avances en reinserción social en Chihuahua

Nueva infraestructura fortalece condiciones dignas y con perspectiva de género para mujeres en reclusión



El diputado Guillermo “Memo” Ramírez, presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, participó en la inauguración del Centro de Reinserción Social Femenil No. 2 en Ciudad Juárez, un espacio que representa un paso firme hacia un sistema penitenciario más humano, seguro y con enfoque en derechos.

La asistencia del legislador respondió a la invitación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el Ing. Gilberto Loya Chávez, con el objetivo de respaldar de manera institucional la apertura de este nuevo centro, diseñado para ofrecer condiciones adecuadas a las mujeres privadas de la libertad y fortalecer los procesos de reintegración social.

Durante su mensaje, Ramírez Gutiérrez subrayó que la infraestructura penitenciaria también refleja los valores de una sociedad, y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar espacios legales, dignos y con perspectiva de género, incluso en contextos complejos como el sistema de reclusión.

“Hablar de justicia implica reconocer la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos. La reinserción social comienza cuando el Estado cumple con su deber de ofrecer condiciones humanas y respetuosas de la ley”, expresó Ramírez Gutiérrez.

Asimismo, destacó que la coordinación entre los distintos poderes públicos es clave para avanzar hacia un modelo penitenciario que no solo sancione, sino que también impulse procesos reales de reconstrucción social y el respeto pleno a los derechos humanos.

La inauguración se realizó en las instalaciones ubicadas en la calle Puerto Anzio, en la colonia Carlos Chavira, reafirmando el compromiso del Congreso del Estado con Ciudad Juárez y con una visión de justicia moderna que coloca a las personas y su dignidad como eje central de las políticas públicas.