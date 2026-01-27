Ganadora del Premio Teporaca contiende a ser la mejor jugadora de los World Games 2025

La ganadora del Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte ‘Teporaca’, Victoria Chávez López ahora es contendiente para obtener el reconocimiento de la mejor atleta del año de los World Games 2025.

La deportista destacada en la disciplina de flag football pone nuevamente en alto el deporte chihuahuense al ser la única representante del estado en competir por este reconocimiento mundial, que se determina por medio de votación virtual en la página https://www.theworldgames.org/awards/Athlete-of-the-Year-2025-168.

El pasado 22 de enero 2026, Victoria Chávez de 24 años de edad recibió el galardón de oro del Premio “Teporaca” del Gobierno Municipal de Chihuahua, y en su mensaje dirigió su apoyo a las niñas que inician en el deporte, así como a los galardonados de esta edición, “de poco sirve ser un gran atleta si no eres una buena persona, los valores, la coherencia y la forma en que tratamos a los demás es el verdadero legado que dejamos”, compartió.

Victoria Chávez anotó el touchdown decisivo al final del tiempo reglamentario para otorgarle a México el oro en flag football en los Juegos Mundiales 2025, defendiendo su título contra Estados Unidos. Sus actuaciones a lo largo del torneo ayudaron a México a alcanzar la cima del Ranking Mundial de Flag Football de la IFAF por primera vez.

Con sus destacados resultados deportivos, la estudiante de la maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial, podría ser parte de la primera selección mexicana que participe en la disciplina de flag football de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Las y los interesados podrán emitir un voto diario por dispositivo, con fecha límite el lunes 2 de febrero 2026.