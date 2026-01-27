PAN exhibe tercer caso de nepotismo en Gobierno Municipal de Juárez

Daniela Álvarez advirtió que seguirá evidenciando todos los casos de corrupción que existen en el Gobierno de Cruz Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez.- Daniela Álvarez, presidenta del PAN Chihuahua, exhibió esta mañana un nuevo caso de nepotismo en el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, nuevamente al interior del DIF Municipal, donde Rubí Enríquez Parada mantiene contratada a su sobrina como Coordinadora de Comunicación Social.

En conferencia de prensa, la dirigente estatal presentó documentos oficiales que acreditan el parentesco de Anna Paula Martínez Enríquez, hija de Perla Cristal Enríquez Parada, hermana de la presidenta del DIF Municipal de Juárez.

Además, dio a conocer información publicada por la propia dependencia en el Portal de Transparencia, donde Anna Paula Martínez aparece como coordinadora y percibe un sueldo superior a los 30 mil pesos mensuales, así como publicaciones en redes sociales que la muestran desempeñando funciones dentro de dicha institución municipal.

Al respecto, Ulises Pacheco, presidente del PAN en Ciudad Juárez, señaló que este caso sí configura nepotismo, de acuerdo con el artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual establece que:

“Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, nombre, designe o intervenga para que se contrate a algún familiar”, citó el dirigente municipal.

Pacheco calificó como graves estas violaciones a la ley y responsabilizó directamente al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al señalar que buscarán que las autoridades correspondientes impongan la sanción más alta posible por permitir y solapar estas prácticas.

Por su parte, Daniela Álvarez fue contundente al advertir que el PAN no dejará de señalar la corrupción:

“Si la presidenta del DIF y el alcalde de la corrupción quieren que dejemos de exhibirlos, los invito a que pongan orden y dejen de contratar a sus familiares, que además ni siquiera tienen arraigo en Ciudad Juárez”, sentenció.

Este caso se suma a las denuncias previamente presentadas por el PAN, donde se señaló que Cruz Pérez Cuéllar tiene contratado a su cuñado como secretario particular, así como que Rubí Enríquez incorporó a su cuñada como directora administrativa del DIF.

Finalmente, Daniela Álvarez retó públicamente al alcalde Cruz Pérez Cuéllar a nombrarla directamente cada vez que se refiera a estos señalamientos ante los medios de comunicación, y advirtió que, de no hacerlo, interpondrá denuncias por violencia política de género, al considerar que se le pretende invisibilizar deliberadamente.