Maru Campos encabeza Mesa de seguridad en Ciudad Juárez

La gobernadora Maru Campos encabezó este día la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Ciudad Juárez, en la que autoridades de los distintos niveles de Gobierno acordaron las estrategias a seguir para consolidar la disminución de homicidios en la entidad, la cual se mantiene como una de las más bajas de los últimos 10 años, resultado del trabajo coordinado y la colaboración interinstitucional.

Durante la sesión, la mandataria destacó que, a partir de la coordinación con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se fortalecerán los mecanismos de colaboración para agilizar la integración de carpetas de investigación, mejorar los procesos de judicialización y avanzar en la identificación de generadores de violencia que operan en la entidad.

Asimismo, se expuso que gracias al trabajo conjunto de las dependencias de seguridad y justicia de las distintas corporaciones, los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez se ubican por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Como parte de la estrategia integral de seguridad, también se reforzaron las acciones de atención a las causas, mediante programas sociales, prevención del delito y fortalecimiento del tejido social.

Además, se presentaron los principales resultados obtenidos durante la última semana por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), entre los que destacan detenciones relevantes, decomisos, aseguramientos de armas y drogas, así como carpetas de investigación judicializadas.

En la sesión estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; el fiscal general del Estado, César Jáuregui, así como los Generales de Brigada Estado Mayor, Antonio López y Felipe González, comandantes de la 42/a y 5/a Zona Militar, respectivamente.

También asistieron Carlos Manuel Salas, fiscal de la Zona Norte; Ramón Ernesto Badillo, delegado de la Fiscalía General de la República; Alejandro Rivas, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Mayra Chávez, delegada de Programas para el Bienestar en el estado; y Zayra Carrasco, representante del Instituto Nacional de Migración.

En cuanto a autoridades municipales, se contó con la presencia de César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública Municipal, y Mauricio Cancino, comandante interino de la Guarnición Militar Ciudad Juárez.