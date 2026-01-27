Fiscalía analiza denuncias penales tras conflicto vecinal en Residencial Leones

La Fiscalía de Distrito Zona Centro confirmó que se encuentran en proceso de análisis diversas denuncias derivadas del conflicto interno que enfrentan habitantes del fraccionamiento Residencial Leones, ubicado en el municipio de Aldama, el cual recientemente derivó en manifestaciones y bloqueos por parte de los condóminos.

El fiscal Heliodoro Araiza Reyes explicó que la controversia surge a partir de una disputa entre dos grupos de vecinos que reclaman la representación legal de la mesa directiva del fraccionamiento, situación que, en su origen, corresponde ser atendida por instancias de carácter civil o por autoridades municipales en materia de Desarrollo Urbano.

Sin embargo, precisó que la Fiscalía General del Estado ya investiga denuncias interpuestas por ambas partes, en las que se señalan presuntos hechos constitutivos de delito, entre ellos despojo, allanamiento de morada, lesiones y amenazas, los cuales se encuentran actualmente en etapa de integración.

El funcionario señaló que las carpetas de investigación se están conformando de manera exhaustiva y que, una vez reunidos los elementos de prueba necesarios, la autoridad determinará si procede la judicialización de los casos o, en su defecto, el no ejercicio de la acción penal.

En relación con las protestas y cierres viales realizados por los inconformes, Araiza Reyes reconoció el derecho a la libre manifestación; no obstante, advirtió que este tipo de acciones suelen surgir cuando no se hace uso de los mecanismos legales previstos para inconformarse ante posibles omisiones del Ministerio Público.

Indicó que la legislación contempla vías institucionales para impugnar la actuación de la Fiscalía, como el control judicial, por lo que exhortó a las partes a conducirse por los canales legales correspondientes en lugar de recurrir a medidas de presión.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía actuará conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la ley, garantizando imparcialidad en el análisis de las denuncias y resolviendo los casos con base en los elementos jurídicos que resulten de las investigaciones.