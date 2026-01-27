Va Alfredo Chávez por reforma para reducir animales en situación de calle

Con el objetivo de fortalecer el cuidado y la protección de los animales de compañía, así como atender implicaciones en materia de salud pública, el diputado del PAN por el Distrito 18, Alfredo Chávez Madrid, presentó una propuesta para reformar la Ley de Bienestar Animal del Estado de Chihuahua, enfocada en promover la esterilización y el rescate responsable como medidas preventivas.

La iniciativa del legislador plantea reforzar los mecanismos ya previstos en la ley para atender la sobrepoblación de animales de compañía en situación de calle, un fenómeno que también tiene impacto en la salud pública, mediante campañas de esterilización que se realicen de forma coordinada entre el Ejecutivo estatal y los municipios.

Entre los principales alcances de la propuesta se incluye la creación de un Padrón Estatal de Rescatistas de Animales de Compañía, con el fin de reconocer y coordinar la labor que realizan personas y organizaciones dedicadas al rescate, así como fortalecer las acciones de adopción responsable.

Al explicar el sentido de la iniciativa, el diputado señaló que “estos animales no son los responsables de su situación”, al destacar la importancia de fortalecer la ley para proteger su bienestar y atender el problema desde la prevención.