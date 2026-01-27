Mantiene Municipio labores en puente vehicular de la colonia Sierra Azul

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene en ejecución las labores de remediación del puente vehicular de la colonia Sierra Azul.

Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan en el cimbrado del alero número 4 para su posterior colado, además de realizar las labores de relleno correspondientes, lo que representa un avance significativo en esta importante conexión vial.

Se invita a la ciudadanía a circular con precaución por la zona; asimismo, se reitera la existencia de un camino provisional de terracería, habilitado a pocos metros del área de intervención.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia de la ciudadanía y refrenda su compromiso con la mejora constante de las calles y vialidades de Chihuahua Capital.