Impulsa Estado desarrollo del Corredor Turístico “Pies Ligeros” en Guachochi

La Secretaría de Turismo (ST) informó que, trabaja en el desarrollo del Corredor Turístico “Pies Ligeros” en el Pueblo Mágico de Guachochi, un proyecto integral para fortalecer la oferta de espacios que conjugan naturaleza, cultura, tecnología y experiencias sensoriales.

Este espacio contará con atractivos como un Sky Coaster (caída libre y simulación de vuelo) que ofrecerá una vista panorámica privilegiada del entorno natural; el Lago de las Garzas, donde se desarrollará un espectáculo acuático multimedia; y el Acuario, que formará parte del mismo recorrido.

En dicho Lago se trabaja en la instalación de un innovador sistema de luces escénicas para efectos visuales, producción de audio de gran potencia, sistema de sonido con efectos direccionales left-right para una experiencia envolvente y una cabina técnica para el control integral de la producción audiovisual.

Este espectáculo acústico contará una historia mística sobre el origen de la región, su fauna, la cultura rarámuri, la familia, la artesanía y el orgullo de vivir en Guachochi, a través de contenidos visuales y sonoros.

Esta experiencia inmersiva estará acompañada de música original y sonidos de inspiración mística, como tambores y elementos tradicionales, que integrarán tecnología, agua, luz y audio para ofrecer un espectáculo integral a los visitantes.

Como parte fundamental de este mismo corredor se incluye el Acuario, próximo a inaugurarse, el cual albergará especies endémicas de la región, entre ellas el ajolote tarahumara, con el objetivo de promover la conservación ambiental, la educación ecológica y el conocimiento de la biodiversidad local.

Con el desarrollo del Corredor Turístico “Pies Ligeros”, la ST impulsa proyectos de infraestructura que diversifiquen la oferta turística, fortalezcan la identidad cultural y consoliden al Pueblo Mágico de Guachochi, como un referente del turismo de naturaleza, aventura y experiencias únicas en la entidad.