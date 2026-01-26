Olson destaca aprobación de ley para fortalecer el desarrollo económico de madres jefas de familia.

Chihuahua, Chih.– El diputado Carlos Olson destacó la aprobación de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia del Estado de Chihuahua, iniciativa que él impulsó para reconocer a las mujeres que sostienen solas a sus hogares como un grupo prioritario de atención.

Olson explicó que la Ley establece un marco legal integral que garantiza empleo digno, capacitación, acceso a educación, salud y apoyos productivos, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las madres jefas de familia y mejorar la calidad de vida de sus hijas e hijos.

Entre sus principales alcances se encuentra la atención preferencial en programas de gobierno, la coordinación obligatoria entre dependencias estatales y municipales y la creación de un Padrón Estatal de Madres Jefas de Familia, que permitirá asegurar que los apoyos lleguen de manera efectiva y transparente.

El legislador subrayó que la Ley también combate la discriminación laboral y promueve políticas públicas con enfoque en la familia.

“Cuando una madre jefa de familia sale adelante, toda la familia avanza”, concluyó.