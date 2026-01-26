Brian Gutiérrez cumplió el sueño de Selección Mexicana por Chivas

fuente: ESPN

Los jugadores de Chivas llegaron a Guadalajara tras disputar los partidos de Selección Mexicana por Centroamérica y Sudamérica. Brian Gutiérrez y Richard Ledezma hablaron del objetivo en conjunto que consiguieron de vestir por primera vez la playera del tricolor.

“Obviamente ocho de Chivas, fue algo muy bonito y ojalá que suceda otra vez. Es un sueño, por eso llegué a México y por eso estoy vistiendo los colores de las Chivas”, declaró Brian Gutiérrez al aterrizar en Guadalajara.

Brian Gutiérrez fue una de las sorpresas de Javier Aguirre para los partidos ante Panamá y Bolivia. Sin embargo, Gutiérrez convenció al ‘Vasco’ y alineó de titular en el juego ante los centroamericanos en donde disputó 57 minutos y tuvo una opción clara de gol. En el encuentro ante Bolivia ingresó de cambio para jugar 20 minutos. Siendo de los jugadores que más minutos tuvo en el terreno de juego de los dos partidos disputados.

Con solo tres partidos en el futbol mexicano, Gutiérrez brilló con Chivas y espera que sus buenas actuaciones en su equipo lo lleven a la convocatoria de Copa del Mundo. “La verdad me sorprendió (la convocatoria), pero así es el futbol y hay que seguir. No sé la verdad (si vaya ir al Mundial). Él (Javier Aguirre) es quien tiene la decisión final y yo haré mi trabajo día a día”, dijo.

Richard Ledezma sueña con colarse a la Copa del Mundo

Otro de los jugadores que debutó en esta convocatoria de Javier Aguirre fue el lateral derecho Richard Ledezma. El defensor utilizó su One Time Switch para poder representar al tricolor en una posición donde ha rotado bastante el técnico nacional.

Ledezma se ilusiona con subirse a la lista final en estos últimos meses rumbo a la Copa del Mundo 2026. “Del One Time Switch. Y sí, ya está todo listo. Sí, obviamente, me veo en el Mundial”, dio su sentir el zaguero rojiblanco.