Bachetón no alcanza para el cúmulo de descuido: diputado

El diputado priísta, Alex Domínguez expresó una postura crítica frente al programa federal Mega Bachetón 2026, al advertir que los recursos anunciados serán insuficientes para revertir el deterioro de la infraestructura vial en el estado de Chihuahua.

“Pues, no va a alcanzar para el cúmulo de descuido de infraestructura que tiene el país”, señaló el legislador, al referirse a los 50 mil millones de pesos que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció para la atención de carreteras durante este año.

Domínguez subrayó que, si bien se trata de una inversión sin precedentes destinada a la rehabilitación vial en un solo ejercicio fiscal, la magnitud del rezago acumulado en carreteras, caminos rurales y vías secundarias rebasa la capacidad de un solo programa federal.

La postura del diputado coincide con la opinión de otros legisladores y especialistas, quienes sostienen que los problemas de infraestructura vial en México no se resuelven únicamente con recursos extraordinarios, sino que requieren esquemas permanentes de mantenimiento, transparencia en la asignación de contratos y una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, a fin de que las obras tengan un impacto duradero más allá de 2026.