Insuficiente el Mega Bachetón 2026 para atender rezago carretero en Chihuahua: Mario Vázquez

El senador por Chihuahua, Mario Vázquez, opinó sobre el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al programa Mega Bachetón 2026, el cual contempla la rehabilitación de diversas vías del estado de Chihuahua.

De acuerdo con lo informado, entre las rutas que serán intervenidas destacan los corredores Ciudad Juárez–Janos–Nuevo Casas Grandes–Camargo–Jiménez, con el objetivo de mejorar la conectividad regional y fortalecer la seguridad vial.

No obstante, el legislador consideró que el esfuerzo anunciado resulta insuficiente frente al grave deterioro de la infraestructura carretera en la entidad. Vázquez subrayó que en Chihuahua se requerirían más de 10 mil millones de pesos para atender adecuadamente el problema del bacheo.

“El bacheo no trae ni un tercio de lo que se necesita. Enhorabuena cualquier esfuerzo, pero en regiones como Guachochi, Guadalupe y Calvo, y el tramo de la carretera corta a Parral, el problema carretero es muy grande y el esfuerzo del Gobierno Federal es claramente insuficiente”, expresó.

El senador reiteró que, si bien cualquier inversión es positiva, la magnitud del rezago carretero en Chihuahua exige una mayor asignación de recursos federales para garantizar caminos seguros y en condiciones adecuadas para los habitantes del estado.