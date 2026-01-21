Prevé Protección Civil lluvias en distintos puntos de la entidad para las próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó a la población que durante las próximas horas, se esperan precipitaciones pluviales en diferentes puntos del estado, por lo que llamó a la población a tomar las debidas previsiones.

De acuerdo con el pronóstico, habrá lluvias aisladas en las zonas oeste, centro y sur, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. En la zona montañosa se espera caída de aguanieve y/o nieve.

Para este jueves, un nuevo frente frío y su masa de aire polar, en interacción con humedad procedente del océano Pacífico y corrientes en chorro subtropical y polar, generarán un ambiente muy frío por la mañana y templado a cálido por la tarde.

Los vientos podrían superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en las zonas norte, centro y sur, con lluvias dispersas de entre 2.1 y 5 mm y posibilidad de aguanieve o nieve en Madera, Ocampo, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Balleza, entre la noche de jueves y madrugada del viernes.

La madrugada del sábado habrá chubascos en forma de nieve en los municipios de Madera, Casas Grandes, Guerrero y Bocoyna.

LA CEPC mantiene vigilancia permanente ante el ingreso de un nuevo frente frío, que podría generar descenso en las temperaturas, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas.