HomeLocalPrevé Protección Civil lluvias en distintos puntos de la entidad para las próximas horas
Local

Prevé Protección Civil lluvias en distintos puntos de la entidad para las próximas horas

Michelle Mtzdestacadoestadopc

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó a la población que durante las próximas horas, se esperan precipitaciones pluviales en diferentes puntos del estado, por lo que llamó a la población a tomar las debidas previsiones.

De acuerdo con el pronóstico, habrá lluvias aisladas en las zonas oeste, centro y sur, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. En la zona montañosa se espera caída de aguanieve y/o nieve.

Para este jueves, un nuevo frente frío y su masa de aire polar, en interacción con humedad procedente del océano Pacífico y corrientes en chorro subtropical y polar, generarán un ambiente muy frío por la mañana y templado a cálido por la tarde.

Los vientos podrían superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en las zonas norte, centro y sur, con lluvias dispersas de entre 2.1 y 5 mm y posibilidad de aguanieve o nieve en Madera, Ocampo, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Balleza, entre la noche de jueves y madrugada del viernes.

La madrugada del sábado habrá chubascos en forma de nieve en los municipios de Madera, Casas Grandes, Guerrero y Bocoyna.

LA CEPC mantiene vigilancia permanente ante el ingreso de un nuevo frente frío, que podría generar descenso en las temperaturas, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas.

Tags :destacadoestadopc