Jorge Soto alerta sobre riesgos democráticos en reforma electoral de Morena

El vocero del PAN municipal y diputado local Jorge Soto advirtió que la reforma electoral que prepara Morena representa un riesgo para la equidad democrática y la independencia de las instituciones electorales, aun cuando la iniciativa no ha sido presentada formalmente.

Soto señaló que, bajo el discurso de austeridad y mayor representación, Morena buscaría impulsar una reforma “hecha a modo” para inclinar la cancha y controlar reglas y árbitros electorales. “Cuando un partido no puede sostener el poder con resultados, intenta hacerlo cambiando las reglas del juego”, afirmó.

El legislador explicó que por ello diversos actores ya se refieren a la propuesta como la llamada “Ley Maduro”, no por una comparación directa con Venezuela, sino por el método: modificar el sistema electoral cuando el respaldo ciudadano comienza a debilitarse.

Desde el Partido Acción Nacional, sostuvo, la postura es clara: las elecciones se ganan en condiciones equitativas y la confianza ciudadana se construye con resultados, no con reformas que busquen asegurar ventajas políticas. Finalmente, advirtió que Morena pretende “administrar la democracia” en lugar de fortalecerla, mientras evade su responsabilidad de atender los problemas de seguridad, salud y economía que enfrenta el país bajo su gobierno.