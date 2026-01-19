Informan siguientes etapas a seleccionados de la Muestra Municipal de Teatro y Danza 2026

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura del Municipio, informa a las y los seleccionados de las convocatorias de la Muestra Municipal de Teatro y Danza 2026 sobre las siguientes etapas del proceso rumbo a la realización de ambas muestras, que tendrán como sede el Teatro de Ciudad.

Como primer paso, se solicita a las compañías y agrupaciones seleccionadas mantenerse atentas a la comunicación por parte del área administrativa del Teatro de Ciudad, la cual se realizará vía electrónica o telefónica con él o la representante de cada proyecto, con el objetivo de ratificar formalmente su selección y dar continuidad a los trámites correspondientes.

Posteriormente, las y los participantes deberán asistir a los talleres obligatorios programados como parte del proceso formativo y de acompañamiento. En el caso de la Muestra Municipal de Teatro, los talleres se llevarán a cabo el 7 y 8 de febrero, mientras que el taller correspondiente a la Muestra Municipal de Danza se realizará el 1 de marzo.

Asimismo, se informa que será indispensable contar con disponibilidad de tiempo para asistir a una reunión previa, en la cual se definirán los detalles de logística de las presentaciones, incluyendo aspectos técnicos, de programación y organización general de las funciones.

En lo que respecta a los proyectos seleccionados en la disciplina de danza, se deberá considerar que los ensayos generales se realizarán el 11 de abril, como parte fundamental del montaje y preparación para las presentaciones oficiales.