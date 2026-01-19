Ricardo Salinas Pliego deberá pagar su deuda con Hacienda esta semana.

Expansión Política

Lidia Arista

Si el empresario muestra disposición a pagar, puede obtener beneficios sobre el adeudo de 51,000 millones de pesos por impuestos pendientes.

El empresario Ricardo Salinas Pliego deberá saldar un adeudo fiscal de 51,000 millones de pesos esta semana, informó Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, la presidenta rechazó hace algunos días que exita algún tipo de persecución en contra del empresario.

“Ni hay persecución política ni violación a ningún derecho, sino un requerimiento del SAT a partir de una resolución de la Corte que ya definió que su amparo no es válido”, comentó la mandataria federal.

El conflicto entre el empresario y el gobierno federal se remonta al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que dictaminó que el dueño de Grupo Salinas debe saldar los adeudos pendientes.

Salinas Pliego lleva su pleito fiscal ante la CIDH

El 13 de enero pasado, Salinas Pliego sostuvo una reunión con autoridades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para expresar su inconformidad por el adeudo millonario en impuestos que la Corte y el SAT validaron en su contra.

El fundador de TV Azteca y presidente de Grupo Salinas informó en redes sociales que se reunió con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, con quien habló sobre lo que considera una persecución política en su contra. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que Grupo Salinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del Gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”, indicó el empresario, dueño de compañías como Elektra y Totalplay.