Promueven adultos mayores sus productos elaborados en Casa de los Abuelos Sur

El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, destacó que de manera permanente se impulsan estas muestras, para que exhiban y comercialicen sus creaciones, y generen así un ingreso económico.

Añadió que la actual administración mantiene su interés por fortalecer todas las Casas de los Abuelos, y generar las condiciones para que las y los usuarios tengan un punto de encuentro y aprendizaje, creen lazos de amistad y se mantengan activos física y mentalmente.

Aseguró que desde la SDHyBC, a través de la Dirección de Grupos Vulnerables continuará la organización de este tipo de exposiciones, para impulsar su talento, fomentar su participación activa y contribuir a su desarrollo en esta etapa de su vida.El funcionario invitó a las personas interesadas en integrarse a alguna de las Casas de los Abuelos ubicadas en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral, a comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17918, para solicitar información.