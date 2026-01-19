Promueven adultos mayores sus productos elaborados en Casa de los Abuelos Sur

HomeLocalPromueven adultos mayores sus productos elaborados en Casa de los Abuelos Sur
El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, destacó que de manera permanente se impulsan estas muestras, para que exhiban y comercialicen sus creaciones, y generen así un ingreso económico.

Añadió que la actual administración mantiene su interés por fortalecer todas las Casas de los Abuelos, y generar las condiciones para que las y los usuarios tengan un punto de encuentro y aprendizaje, creen lazos de amistad y se mantengan activos física y mentalmente.

Aseguró que desde la SDHyBC, a través de la Dirección de Grupos Vulnerables continuará la organización de este tipo de exposiciones, para impulsar su talento, fomentar su participación activa y contribuir a su desarrollo en esta etapa de su vida.El funcionario invitó a las personas interesadas en integrarse a alguna de las Casas de los Abuelos ubicadas en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral, a comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17918, para solicitar información.

